Três Graças: Leonardo perde o chão e chama ambulância para salvar Ferette

Pedido de casamento e anúncio familiar provocam colapso durante jantar

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Leonardo (Pedro Novaes) será o centro da sequência que termina com Ferette (Murilo Benício) sendo retirado de casa por uma ambulância em Três Graças.

Diante do agravamento do estado do pai após um jantar familiar, o jovem entra em pânico e participa do acionamento do resgate que leva o empresário ao hospital.

O episódio tem início quando Ferette determina que Leonardo leve a namorada para um jantar no apartamento da família.

Naquele momento, Lorena (Alanis Guillen) já terá sido expulsa de casa, mas conversa com o irmão e manifesta preocupação com o encontro entre Viviane (Gabriela Loran) e os parentes do namorado.

