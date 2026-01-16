Três Graças vira alvo de caos: atentado, denúncia e hospital colocam Ferette em perigo

Sequência de conflitos expõe ameaças contra empresário durante eventos recentes

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

A internação de Ferette (Murilo Benício) ocorre após um mal-estar provocado por uma revelação familiar e antecede uma tentativa de assassinato registrada em Três Graças.

O empresário é levado às pressas para o hospital e submetido a um cateterismo de urgência ao saber que Leonardo (Pedro Novaes) mantém um relacionamento com uma mulher trans.

Enquanto o quadro clínico mobiliza pessoas próximas, a narrativa avança para um cenário de risco físico.

Em um evento realizado na comunidade da Chacrinha, Ferette se torna alvo de um atentado, episódio que passa a sintetizar a série de conflitos acumulados pelo personagem ao longo da trama.

