Três Graças: Zenilda assume defesa de desafeto de Ferette

José Maria vai preso em armação do vilão e advogada assume o caso a pedido de Xênica

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre que Zenilda (Andréia Horta) assumiu a defesa de José Maria (Túlio Starling), preso graças a uma armação do vilão.

O magnata ainda confirma que a esposa desconfia dos negócios da Fundação e se sentirá traído pela advogada.

Já faz um tempo que a mãe de Lorena (Alanis Guillen) não aprova as atitudes do marido.

Além disso, ela se cansou de ser apenas uma “dona de casa”, decidiu atuar na profissão e exigiu os mesmo direitos que Arminda (Grazi Massafera) como sócia da empresa.

