TV Aparecida destaca o Festival Mazzaropi em seu novo pacote de filmes
Longas começam a ser exibidos nesta sexta-feira (16)
A TV Aparecida definiu seu pacote de filmes para este começo de ano.
Um dos destaques é o Festival Mazzaropi, que acontecerá nas noites de sexta-feira a partir de hoje.
Sexta-feira (16/01), às 21h15
Festival Mazzaropi – Casinha Pequenina
Este filme, que é considerado a obra-prima da Mazzaropi, traz um elenco de estrelas e marca a estreia de Tarcísio Meira no cinema.
É uma tocante história sobre a luta contra os poderes corruptos dos coronéis e um épico que tem como pano de fundo, a libertação dos escravos no Brasil do século XIX.
Origem: Brasil/1963
Direção: Glauco Mirko Laurelli
Elenco: Amácio Mazzaropi, Edgard Franco, Geny Prado, Guy Loup, Luis Gustavo, Marly Marley, Roberto Duval, Tarcísio Meira
Classificação: 12 anos
