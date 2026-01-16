TV Aparecida destaca o Festival Mazzaropi em seu novo pacote de filmes

Longas começam a ser exibidos nesta sexta-feira (16)

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

A TV Aparecida definiu seu pacote de filmes para este começo de ano.

Um dos destaques é o Festival Mazzaropi, que acontecerá nas noites de sexta-feira a partir de hoje.

Sexta-feira (16/01), às 21h15

Festival Mazzaropi – Casinha Pequenina

Este filme, que é considerado a obra-prima da Mazzaropi, traz um elenco de estrelas e marca a estreia de Tarcísio Meira no cinema.

É uma tocante história sobre a luta contra os poderes corruptos dos coronéis e um épico que tem como pano de fundo, a libertação dos escravos no Brasil do século XIX.

Origem: Brasil/1963

Direção: Glauco Mirko Laurelli

Elenco: Amácio Mazzaropi, Edgard Franco, Geny Prado, Guy Loup, Luis Gustavo, Marly Marley, Roberto Duval, Tarcísio Meira

Classificação: 12 anos

