Walter Zagari revela proposta astronômica que recebeu de Silvio Santos para não deixar o SBT
Executivo estava decidido a ir para a RedeTV!
Em participação no NaTelinha Talk desta sexta-feira (16), Walter Zagari, um dos executivos mais influentes da TV brasileira, revelou uma proposta astronômica que recebeu de Silvio Santos (1930-2024) para não deixar o SBT no fim da década de 90.
O diretor contou que não tinha mais o que pedir para o dono da emissora, mas acabou se lembrando de um sonho da esposa e o dono do Baú não titubeou em atendê-lo.
“Em 1999, eu fui convidado para inaugurar a RedeTV!.
O Amilcare e o Marcelo me chamaram para inaugurar a RedeTV!
em setembro.
Fiquei um mês negociando e a proposta era muito boa.
Falei ‘vou embora’.
Cheguei para o Guilherme Stoliar, que na época era o vice-presidente do SBT e falei ‘olha, você tá acompanhando aí, os caras bateram o martelo naquilo que eu tinha pedido, ia levar a estrutura toda, já tinha equipe'”, detalhou.
