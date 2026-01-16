Walter Zagari revela proposta astronômica que recebeu de Silvio Santos para não deixar o SBT

Executivo estava decidido a ir para a RedeTV!

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Em participação no NaTelinha Talk desta sexta-feira (16), Walter Zagari, um dos executivos mais influentes da TV brasileira, revelou uma proposta astronômica que recebeu de Silvio Santos (1930-2024) para não deixar o SBT no fim da década de 90.

O diretor contou que não tinha mais o que pedir para o dono da emissora, mas acabou se lembrando de um sonho da esposa e o dono do Baú não titubeou em atendê-lo.

“Em 1999, eu fui convidado para inaugurar a RedeTV!.

O Amilcare e o Marcelo me chamaram para inaugurar a RedeTV!

em setembro.

Fiquei um mês negociando e a proposta era muito boa.

Falei ‘vou embora’.

Cheguei para o Guilherme Stoliar, que na época era o vice-presidente do SBT e falei ‘olha, você tá acompanhando aí, os caras bateram o martelo naquilo que eu tinha pedido, ia levar a estrutura toda, já tinha equipe'”, detalhou.

