Walter Zagari revela que flagrou atores tendo relação nos bastidores da TV

Walter Zagari foi convidado do podcast NaTelinha Talk, transmitido pelo canal NT+Talk e apresentado por Gustavo Leme

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Walter Zagari afirmou nesta sexta-feira (16), em entrevista ao programa NaTelinha Talk, no YouTube, que presenciou uma cena relação íntima envolvendo dois atores da novela Direito de Nascer em seu primeiro dia de trabalho na extinta TV Tupi, em 1963.

O relato foi feito ao apresentador Gustavo Leme e se refere a um episódio ocorrido nos bastidores do canal durante o expediente.

Segundo Zagari, à época ele havia sido contratado como office-boy e trabalhava no período da tarde, das 14h às 20h, conciliando o emprego com os estudos pela manhã.

