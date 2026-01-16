Walter Zagari revela sonho de voltar ao SBT após mais de 20 anos
Executivo citou Daniela Beyruti, presidente da emissora
Em entrevista ao NaTelinha Talk esta sexta-feira (16), Walter Zagari confessou que um de seus sonhos é voltar a trabalhar no SBT.
O executivo, que acumula passagens pelas principais emissoras do país, contou que vai lançar um livro e mandou um recado para Daniela Beyruti, presidente da emissora paulistana.
“Sabe o que eu sonho?
Eu amo televisão, sempre gostei muito de televisão.
Nunca perdi o emprego e nunca pedi emprego, graças a Deus.
Mas, você sabe um desafio que poderia virar história?
Se a Daniela Beyruti levasse a gente para tomar conta do SBT”, sugeriu.
