Walter Zagari revela sonho de voltar ao SBT após mais de 20 anos

Executivo citou Daniela Beyruti, presidente da emissora

Na Telinha - 16 de janeiro de 2026

Em entrevista ao NaTelinha Talk esta sexta-feira (16), Walter Zagari confessou que um de seus sonhos é voltar a trabalhar no SBT.

O executivo, que acumula passagens pelas principais emissoras do país, contou que vai lançar um livro e mandou um recado para Daniela Beyruti, presidente da emissora paulistana.

“Sabe o que eu sonho?

Eu amo televisão, sempre gostei muito de televisão.

Nunca perdi o emprego e nunca pedi emprego, graças a Deus.

Mas, você sabe um desafio que poderia virar história?

Se a Daniela Beyruti levasse a gente para tomar conta do SBT”, sugeriu.

