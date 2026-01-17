Avião com 11 pessoas some do radar e é dado como desaparecido na Indonésia

Aeronave, um ATR 42-500, fazia um voo doméstico quando desapareceu dos radares

Folhapress - 17 de janeiro de 2026

Avião pertencia ao Ministério de Assuntos Marinhos e Pesca da Indonésia. (Foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um avião de pequeno porte perdeu contato com o controle de tráfego aéreo neste sábado (17) na Indonésia, levando autoridades a iniciarem uma operação de busca e resgate.

A aeronave, um ATR 42-500, fazia um voo doméstico quando desapareceu dos radares.

Segundo a imprensa local, o contato foi perdido pouco depois da decolagem, quando a aeronave sobrevoava uma região montanhosa do distrito de Maros, área conhecida pelo relevo acidentado e de difícil acesso. Após a perda de comunicação, o controle aéreo declarou situação de emergência.

Segundo autoridades locais, havia 11 pessoas a bordo, sendo três passageiros e oito tripulantes. O avião era operado pela Indonesia Air Transport e seguia de Yogyakarta para Makassar.

Avião pertencia ao Ministério de Assuntos Marinhos e Pesca da Indonésia. O governo local confirmou que entre os passageiros estão servidores da pasta.

A Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia (Basarnas) foi acionada. As buscas são feitas por equipes terrestres, helicópteros e drones para tentar localizar o avião.

As buscas se concentram em áreas de mata fechada próximas ao local onde o último sinal foi registrado.