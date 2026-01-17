BBB 26: Alberto Cowboy reclama de Pedro: "Não me deixou dormir"

O líder conversou com Ana Paula Renault a respeito da conduta do pipoca

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy reclama de Pedro: "Não me deixou dormir"

Diante do terremoto provocado por Pedro dentro do BBB 26, Alberto Cowboy contou que o brother atrapalhou o seu sono do Quarto do Líder.

O ex-BBB 7 reclamou do cansaço diante das poucas horas dormidas.

“O Pedro tem que voltar para o quarto, eu preciso dormir.

Leia também

Eu não consigo dormir com ele hoje mais”, comentou o empresário em conversa com Ana Paula Renault, ao que a sister disse que não há problema de o pipoca voltar a dormir com os demais.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias