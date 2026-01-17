BBB 26: Alberto Cowboy reclama de Pedro: "Não me deixou dormir"
O líder conversou com Ana Paula Renault a respeito da conduta do pipoca
Diante do terremoto provocado por Pedro dentro do BBB 26, Alberto Cowboy contou que o brother atrapalhou o seu sono do Quarto do Líder.
O ex-BBB 7 reclamou do cansaço diante das poucas horas dormidas.
“O Pedro tem que voltar para o quarto, eu preciso dormir.
Eu não consigo dormir com ele hoje mais”, comentou o empresário em conversa com Ana Paula Renault, ao que a sister disse que não há problema de o pipoca voltar a dormir com os demais.
