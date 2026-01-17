BBB 26: Ana Paula alerta Cowboy sobre Pedro; brother provoca rivais

Veteranos tiveram uma conversa tensa a respeito da conduta do vendedor ambulante

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Pedro voltou a ser o assunto principal do BBB 26 na manhã deste sábado (17).

Na cozinha, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiveram um conversa sobre o comportamento do pipoca.

Para a jornalista, o brother tenta criar uma narrativa de excluído.

“Eu acredito que é tão, tão, tão surpreendente que não pode ser natural não”, opinou o empresário.

“Não é natural!

Ele tá forçando!

Só que a gente não pode excluir.

Ele quer criar mal estar com todo mundo, ele quer forçar narrativa de exclusão.

E ele vai ganhar os 5 milhões e meio assim.

A gente não pode excluir!”, comentou a sister.

“Não, aí não”, concordou o ex-BBB 7.

