BBB 26: Ana Paula alerta Cowboy sobre Pedro; brother provoca rivais
Veteranos tiveram uma conversa tensa a respeito da conduta do vendedor ambulante
Pedro voltou a ser o assunto principal do BBB 26 na manhã deste sábado (17).
Na cozinha, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiveram um conversa sobre o comportamento do pipoca.
Para a jornalista, o brother tenta criar uma narrativa de excluído.
“Eu acredito que é tão, tão, tão surpreendente que não pode ser natural não”, opinou o empresário.
“Não é natural!
Ele tá forçando!
Só que a gente não pode excluir.
Ele quer criar mal estar com todo mundo, ele quer forçar narrativa de exclusão.
E ele vai ganhar os 5 milhões e meio assim.
A gente não pode excluir!”, comentou a sister.
“Não, aí não”, concordou o ex-BBB 7.
