BBB 26: Edilson detona brothers por críticas a Pedro: "Querendo aparecer"

Em conversa com Solange Couto, ex-jogador analisa comportamento da casa após atritos do vendedor ambulante: "Tem gente que dá opinião vazia"

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Na tarde deste sábado (17), após a realização da primeira Prova do Anjo do BBB 26, Edilson repercutiu os recentes atritos de Pedro com outros participantes da casa.

Em conversa na sala com Solange Couto, Maxiane e Brigido, o ex-jogador afirmou que parte dos confinados estaria utilizando os erros do paranaense para ganhar destaque no jogo.

“Tem muita gente querendo aproveitar a situação do Pedro para aparecer.

Querer dar opinião, tem gente que dá opinião vazia.

Uma coisa é você chamar o Pedro do lado e falar ‘não faça isso’, outra coisa é você chegar falar e não falar nada”, analisou o integrante do grupo Camarote.

