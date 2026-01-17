BBB 26: Jonas vence a 1ª Prova do Anjo da temporada e castiga brother
Modelo fez a parte inicial da dinâmica em dupla com Sarah Andrade
Jonas Sulzbach superou Sarah Andrade e se tornou o primeiro anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (17).
Em um primeiro momento, a Prova do Anjo foi disputada entre nove duplas.
Depois, na segunda etapa, de forma individual.
Na divisão, as duplas foram as seguintes: Aline Campos e Sol Vega; Marcelo e Maxiane; Breno e Milena; Jonas Sulzbach e Sarah Andrade; Edilson e Juliano Floss; Pedro e Paulo Augusto; Brigido e Solange Couto; Babu Santana e Ana Paula Renault; e Marciele e Samira.
