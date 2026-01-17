BBB 26: Marcelo fica revoltado após Jonas colocá-lo no Castigo do Monstro

Escolha feita por Jonas Sulzbach provoca discussão

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

A primeira Prova do Anjo do BBB 26, realizada neste sábado (17), terminou com um conflito direto entre participantes após Jonas Sulzbach escolher Marcelo Alves para cumprir o Castigo do Monstro.

A decisão ocorreu logo após a vitória de Jonas na dinâmica e provocou reação imediata do médico potiguar dentro da casa.

Jonas venceu a prova ao superar Sarah Andrade na etapa final, que envolvia tarefas de equilíbrio, raciocínio e a identificação de códigos de barras em chocolates.

Com o resultado, o participante garantiu o poder do Anjo e passou a ter a responsabilidade de definir quem receberia o castigo da semana.

