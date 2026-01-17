BBB 26: Pedro aperta botão de propósito e prejudica aliado na Prova do Anjo

Atitude interrompe circuito de forma antecipada, prejudica Paulo Augusto e gera confronto

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Pedro aperta botão de propósito e prejudica aliado na Prova do Anjo

A Prova do Anjo realizada neste sábado (17) no BBB 26 terminou com a eliminação de Pedro e Paulo Augusto após Pedro acionar o botão de encerramento do circuito antes da conclusão da tarefa.

A atitude interrompeu a dinâmica enquanto Paulo Augusto ainda organizava os itens exigidos pela produção, inviabilizando a continuidade da prova pela dupla.

Segundo o próprio relato de Paulo Augusto, o acionamento ocorreu apesar de orientações prévias.

Leia também

Ao entrar no Quarto Voar, ele afirmou que havia confirmado diversas vezes se o parceiro havia compreendido a dinâmica.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias