BBB 26: Pedro aperta botão de propósito e prejudica aliado na Prova do Anjo

Atitude interrompe circuito de forma antecipada, prejudica Paulo Augusto e gera confronto

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

A Prova do Anjo realizada neste sábado (17) no BBB 26 terminou com a eliminação de Pedro e Paulo Augusto após Pedro acionar o botão de encerramento do circuito antes da conclusão da tarefa.

A atitude interrompeu a dinâmica enquanto Paulo Augusto ainda organizava os itens exigidos pela produção, inviabilizando a continuidade da prova pela dupla.

Segundo o próprio relato de Paulo Augusto, o acionamento ocorreu apesar de orientações prévias.

Ao entrar no Quarto Voar, ele afirmou que havia confirmado diversas vezes se o parceiro havia compreendido a dinâmica.

