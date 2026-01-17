BBB 26: Quarto Branco tem mudança de regra com prova de resistência

Dinâmica de resistência define últimas vagas após mudança de regras anunciada por Tadeu Schmidt

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Neste sábado (17), o BBB 26 divulgou o último desafio do Quarto Branco.

Os cinco competidores terão que ficar em cima de tampas.

O primeiro que desistir, deixará o programa e ganhará R$ 50 mil e os outros quatro entrarão na casa do reality show.

O estágio atual da dinâmica foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição do programa, que indicou a proximidade da definição das vagas restantes para a casa principal.

