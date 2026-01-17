Em Coração Acelerado, Paula Fernandes enfrenta marido machista

Intérprete de Maria Cecília na novela das sete, cantora analisa trajetória na música e dificuldades enfrentadas no início da carreira

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Ao dar vida à Maria Cecília Garcia, avó de Agrado (Isadora Cruz) em Coração Acelerado, Paula Fernandes falou sobre como encerrou a experiência na novela das 7 da Globo.

Em entrevista à Veja, a artista comentou sobre o machismo no meio da música e as semelhanças entre sua trajetória pessoal e a da personagem, que inspira a mocinha da trama a trilhar a carreira musical.

“A gente enfrenta inúmeros desafios por ser mulher, a estrada é complicada, porque o sistema sempre foi preparado para homens, para duplas masculinas.

Eu, na época que apareci, tive que ser ‘boi de piranha’.

Havia outras mulheres.

Sula Miranda, as Irmãs Galvão… Mas, naquele momento, era eu que estava acontecendo, e tive que enfrentar inúmeras barreiras para chegar nesse momento atual, em que estão pavimentando uma nova estrada para a próxima geração”, afirmou a cantora de 41 anos.

