Êta Mundo Melhor: Candinho se revolta com escolha de Dita e clima pesa

Carreira de Doris River impõe deslocamentos e expõe tensão conjugal entre os mocinhos

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

A possibilidade de viagens profissionais passa a gerar conflito no casamento de Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor.

O caipira rejeita a ideia de que a esposa se ausente por períodos prolongados ao lado de Lourival (Sérgio Malheiros), responsável pela gestão da carreira artística de Doris River, identidade adotada pela mocinha no cenário musical.

O impasse surge após a consolidação do projeto artístico.

O lançamento de um disco, a realização de apresentações e a entrada de recursos financeiros alteram a rotina do casal e contribuem para a recuperação da fábrica administrada por Candinho.

