Êta Mundo Melhor: Dita tenta convencer Anabela a perdoar a mãe

Miriam morre e Anabela trata Estela com desprezo

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, a relação Estela (Larissa Manoela) e Anabela (Isabelly Carvalho) vai desandar.

Antes de morrer, Miriam (Letícia Sabatella) convence a filha a contar que é a verdadeira mãe da garotinha.

A enfermeira faz isso, mas a menina deixa de falar com ela.

Nisso, Dita (Jeniffer nascimento) sai em defesa da amiga e se volta contra garotinha.

Com doença em fase terminal, a mãe da enfermeira volta em busca de perdão.

No passado, a fotógrafa abandonou a família para viver novas aventuras pelo mundo.

Decepcionado com a esposa, o pai de jovem entra em profunda depressão e acaba morrendo.

