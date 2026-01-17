Faustão recebeu proposta 'espetacular' para deixar a Globo e assinar com a Record, diz Walter Zagari

Executivo participou do podcast do NaTelinha na última sexta-feira (16)

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

O executivo Walter Zagari, conhecido como o ‘Silvio Santos da publicidade’, revelou durante sua participação no NaTelinha Talk nesta sexta-feira (16) que decidiu deixar o SBT, em 2002, para se transferir à Record após um empurrão de Faustão, que na época havia recebido uma proposta considerada ‘espetacular’ para trocar a Globo pela emissora de Edir Macedo.

Em conversa com Gustavo Leme, Zagari revelou que, na época em que avaliava sair do SBT, estava almoçando em um restaurante em São Paulo com João Rozário da Silva, então vice-presidente da Perdigão, quando Faustão entrou no local.

