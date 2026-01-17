Filipe Bragança fala da emoção de ser o novo 'Mozão do Brasil': "Anos de carreira"

Protagonista de Coração Acelerado confessa que na pele de João Raul faz coisas nunca imagináveis



Filipe Bragança está de volta à tela da Globo.

Não em um papel qualquer, mas no de protagonista de Coração Acelerado, a nova novela da faixa das sete, que estreou no dia 12 de janeiro.

Na trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, João Raul é um astro do sertanejo universitário.

Conhecido como “Mozão do Brasil”, o cantor arrasa com os corações femininos por onde passa.

