Luciana Gimenez se pronuncia após anúncio de saída da RedeTV!

Apresentadora agradeceu a emissora pelos longos 25 anos de parceria

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Luciana Gimenez recorreu às redes sociais para falar pela primeira vez sobre a sua saída da RedeTV!.

Na última sexta-feira (16), a emissora informou que, em comum acordo, as partes decidiram pelo fim da parceria.

“Eu tinha acabado de acordar em Nova York quando recebi uma ligação, em 2001.

Do outro lado da linha, um convite que eu jamais imaginaria que se tornaria a minha segunda casa.

Assinei um contrato de três meses.

E fiquei”, começou a famosa.

