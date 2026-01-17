Os signos mais manipuladores e perversos, segundo a astrologia

Alguns signos são conhecidos por ter estratégias emocionais afiadas e um jeito frio de agir, o que faz muita gente enxergar manipulação onde existe cálculo e controle

Layne Brito - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto é personalidade, a astrologia sempre rende polêmica. E uma das listas que mais chama atenção é justamente a dos signos considerados mais manipuladores e perversos, já que eles costumam ser vistos como frios, estratégicos e até difíceis de lidar quando querem alguma coisa.

Na prática, isso não significa que todo mundo desses signos vai agir de forma negativa. Porém, segundo interpretações astrológicas, existem perfis que tendem a usar o emocional dos outros como ferramenta, jogar com silêncio, controlar situações e virar o jogo sem levantar a voz.

A seguir, veja quais são os signos que mais aparecem quando o assunto é manipulação e perversidade, sempre dentro da visão da astrologia.

1- Escorpião

Escorpião costuma ser associado a intensidade, controle e uma leitura emocional muito forte. Quando quer, sabe atingir exatamente o ponto fraco de alguém e pode usar isso com precisão, principalmente se sentir que foi traído ou desrespeitado.

2- Gêmeos

Gêmeos pode ser extremamente persuasivo e inteligente na fala. Em algumas situações, consegue mudar a narrativa com facilidade, confundir, escapar de responsabilidade e ainda parecer convincente, o que faz muita gente enxergar um lado manipulador.

3- Capricórnio

Capricórnio tende a ser racional e calculista. Pode parecer frio em situações emocionais e, quando decide algo, dificilmente volta atrás. Isso pode virar uma forma de manipulação silenciosa, principalmente quando usa o distanciamento para controlar o outro.

4- Virgem

Virgem é observador e detalhista. Por isso, muitas vezes sabe exatamente o que incomoda os outros e usa crítica, exigência e cobrança como ferramenta. Quando está no modo negativo, consegue manipular pelo desgaste e pela pressão.

5- Libra

Libra é conhecido pelo charme e pela diplomacia. Porém, em alguns momentos, pode usar a simpatia e o jogo social para conseguir o que quer, evitando confronto direto, mas conduzindo a situação a seu favor sem que a outra pessoa perceba.

6- Peixes

Peixes parece inocente, mas pode usar o emocional como arma. Além disso, em interpretações astrológicas, existe um lado que manipula por culpa, vitimismo e sensibilidade, fazendo o outro se sentir responsável por tudo, mesmo quando não é.

No fim, a astrologia mostra tendências, não sentenças. Mesmo signos considerados “perigosos” podem ser pessoas incríveis quando trabalham o lado positivo da personalidade, enquanto qualquer signo pode ser manipulador dependendo do caráter e das escolhas.

