Queda de helicóptero no Rio deixa ao menos três pessoas mortas
Queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso
BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – Um helicóptero caiu neste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ao menos três pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.
A queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso, ainda de acordo com a corporação.
O Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba atuam na ocorrência.