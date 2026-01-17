Queda de helicóptero no Rio deixa ao menos três pessoas mortas

Queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso

Folhapress - 17 de janeiro de 2026

Helicóptero caiu neste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – Um helicóptero caiu neste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ao menos três pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.

A queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso, ainda de acordo com a corporação.

O Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba atuam na ocorrência.