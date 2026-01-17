Três Graças: Juquinha interroga Joaquim e dispara: "Dá cadeia"

Lígia descobre estátua no ferro-velho, mas mente na delegacia para proteger Gerluce

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Joaquim (Marcos Palmeira) é denunciado por Lígia (Dira Paes) e obrigado a prestar depoimento na delegacia.

Acusado de maus tratos e abandono parental, o rabugento escuta de Juquinha (Gabriela Medvedovisky) que ele pode ir preso por nunca ter pago pensão.

A mãe de Gerluce (Sophie Charlotte) encontra a estátua roubada da mansão de Arminda (Grazi Massafera) escondida no ferro-velho do pai da cuidadora e avisa para a filha que irá denunciar o pai dela à polícia.

