Três Graças: Marcelo Serrado mostra transformação para viver Crô novamente; vídeo

Ator compartilha registros das gravações e antecipa entrada do personagem na novela das 21h

Marcelo Serrado voltou às gravações da novela Três Graças para reviver Crô, personagem interpretado por ele em Fina Estampa (2011), obra também escrita por Aguinaldo Silva.

A reaparição do personagem marca uma participação especial na trama exibida no horário das 21h.

Neste sábado (17), o ator publicou nos stories do Instagram imagens dos bastidores de preparação para as cenas.

Nos registros, Serrado aparece caracterizado como Crô, enquanto tem o cabelo arrumado para a gravação.

Ele também surge ao lado de Arlete Salles, que interpreta a personagem dona Josefa em Três Graças.

