Três Graças: Marcelo Serrado mostra transformação para viver Crô novamente; vídeo

Ator compartilha registros das gravações e antecipa entrada do personagem na novela das 21h

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

Marcelo Serrado voltou às gravações da novela Três Graças para reviver Crô, personagem interpretado por ele em Fina Estampa (2011), obra também escrita por Aguinaldo Silva.

A reaparição do personagem marca uma participação especial na trama exibida no horário das 21h.

Neste sábado (17), o ator publicou nos stories do Instagram imagens dos bastidores de preparação para as cenas.

Nos registros, Serrado aparece caracterizado como Crô, enquanto tem o cabelo arrumado para a gravação.

Ele também surge ao lado de Arlete Salles, que interpreta a personagem dona Josefa em Três Graças.

