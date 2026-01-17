Três Graças: Polícia invade ferro-velho após denúncia de Paulinho e pânico toma conta

Denúncia muda de rumo, delegacia vira palco de tensão e operação passa a ser preparada

Na Telinha - 17 de janeiro de 2026

A movimentação policial comandada por Paulinho (Romulo Estrela) passa a colocar o ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) sob vigilância direta em Três Graças e provoca pânico em Gerluce (Sophie Charlotte).

A possibilidade de uma operação de busca e apreensão surge após uma sequência de depoimentos e decisões tomadas dentro da delegacia.

Dias antes da ação policial, Lígia (Dira Paes) localiza a estátua roubada no ferro-velho do ex-marido e se dirige à delegacia com a intenção de denunciá-lo.

O curso dos acontecimentos, no entanto, é alterado quando Gerluce descobre o plano da mãe e corre até o local para impedir a acusação.

Leia mais o conteúdo completo aqui.