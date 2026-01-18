Acusado de assédio, Pedro é abandonado por esposa e equipe na web após desistir do BBB 26

Saída do participante ocorre após relato de Jordana; esposa apaga registros e equipe publica nota

Pedro deixou o BBB 26 na noite deste domingo (18) após ser acusado de assédio sexual por Jordana.

Poucas horas depois da desistência, a equipe responsável pelas redes sociais do participante encerrou publicamente sua atuação, e a esposa, Rayane Luiza, apagou registros ao lado do marido e deixou de segui-lo nas plataformas digitais.

A acusação surgiu durante uma conversa entre confinados, quando Jordana afirmou que Pedro tentou beijá-la à força dentro da despensa da casa.

Segundo o relato, o brother teria segurado a sister pela nuca enquanto ela procurava um baby liss.

Abalada, ela disse aos colegas: “Estou nervosa, sem saber o que fazer”.

