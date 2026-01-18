BBB 26: Aline expõe Ana Paula e revela desejo da rival por briga: “Na porrada”
Diálogo com Sol Vega aborda atritos no confinamento e retoma histórico de Ana Paula em realities
Uma conversa entre Aline Campos e Sol Vega, exibida no BBB 26 na tarde e noite de domingo (18), trouxe à tona novos desdobramentos dos conflitos envolvendo Ana Paula Renault dentro da casa.
A modelo afirmou que a jornalista quer que as duas saíam na porrada.
O diálogo ocorreu em meio a discussões recorrentes entre Ana Paula e outras participantes e foi marcado por relatos de provocações e referências ao histórico da veterana em outros realities.
