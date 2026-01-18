BBB 26: Ana Paula Renault não aceita votar em Pedro e coloca grupo contra a parede

Primeira berlinda da temporada será formada neste domingo (18)

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Na tarde deste domingo (18), data em que será formado o primeiro Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault teve uma conversa séria com Samira e Marcelo no Quarto Sonho de Voar.

A jornalista pediu que os colegas não votem em Pedro porque ela não quer ir para a berlinda com ele e disse que, se não for atendida, será cada um por si nas próximas votações.

“Se a gente não chegar em um consenso e vocês quiserem colocar o Pedro, semana que vem é cada um por si.

Ou a gente se ajuda ou não ajudo ninguém.

Eu estou no Paredão.

Acho que temos que votar no mais fraco”, opinou.

