BBB 26: Ana Paula Renault não aceita votar em Pedro e coloca grupo contra a parede
Primeira berlinda da temporada será formada neste domingo (18)
Na tarde deste domingo (18), data em que será formado o primeiro Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault teve uma conversa séria com Samira e Marcelo no Quarto Sonho de Voar.
A jornalista pediu que os colegas não votem em Pedro porque ela não quer ir para a berlinda com ele e disse que, se não for atendida, será cada um por si nas próximas votações.
“Se a gente não chegar em um consenso e vocês quiserem colocar o Pedro, semana que vem é cada um por si.
Ou a gente se ajuda ou não ajudo ninguém.
Eu estou no Paredão.
Acho que temos que votar no mais fraco”, opinou.
