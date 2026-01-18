BBB 26: Anitta quebra o silêncio e revela para quem vai sua torcida

Cantora diz acompanhar o programa e explica postura durante show realizado na casa

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Anitta afirmou neste domingo (18) que sua torcida no BBB 26 é para Juliano Floss, participante do grupo Camarote da edição.

A declaração foi feita nos bastidores do Ensaios da Anitta, na qual a cantora também comentou sua participação recente no programa e as regras que orientam a presença de convidados dentro da casa.

Segundo Anitta, a escolha por Juliano está relacionada à amizade de longa data entre os dois.

Ela afirmou que acompanha o reality e que pretende votar para que o influenciador avance na disputa.

“Mas com certeza a minha torcida é para Juliano, por ser meu amigo há tantos anos”, disse em entrevista ao Tracklist,

Leia mais o conteúdo completo aqui.