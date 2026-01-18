BBB 26: Após saída de Pedro, brothers temem falta de imagens de assédio

Após desistência do participante, confinados levantam dúvida sobre cobertura da despensa

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Após saída de Pedro, brothers temem falta de imagens de assédio

A desistência de Pedro do BBB 26, anunciada na noite deste domingo (18), foi seguida por uma conversa entre os participantes na sala da casa em que surgiram dúvidas sobre o registro, pelas câmeras do programa, do episódio relatado por Jordana na despensa.

Os brothers passaram a discutir se o local onde teria ocorrido a abordagem contava com captação integral de imagens.

Durante o diálogo, Solange Couto afirmou que seria necessário verificar se o momento havia sido filmado.

Leia também

“Tem que ver se a câmera flagrou”, disse.

Em resposta, Sol declarou que não haveria pontos cegos na casa.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias