BBB 26: Após saída de Pedro, brothers temem falta de imagens de assédio

Após desistência do participante, confinados levantam dúvida sobre cobertura da despensa

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

A desistência de Pedro do BBB 26, anunciada na noite deste domingo (18), foi seguida por uma conversa entre os participantes na sala da casa em que surgiram dúvidas sobre o registro, pelas câmeras do programa, do episódio relatado por Jordana na despensa.

Os brothers passaram a discutir se o local onde teria ocorrido a abordagem contava com captação integral de imagens.

Durante o diálogo, Solange Couto afirmou que seria necessário verificar se o momento havia sido filmado.

“Tem que ver se a câmera flagrou”, disse.

Em resposta, Sol declarou que não haveria pontos cegos na casa.

