BBB 26: Após saída de Pedro, brothers temem falta de imagens de assédio
Após desistência do participante, confinados levantam dúvida sobre cobertura da despensa
A desistência de Pedro do BBB 26, anunciada na noite deste domingo (18), foi seguida por uma conversa entre os participantes na sala da casa em que surgiram dúvidas sobre o registro, pelas câmeras do programa, do episódio relatado por Jordana na despensa.
Os brothers passaram a discutir se o local onde teria ocorrido a abordagem contava com captação integral de imagens.
Durante o diálogo, Solange Couto afirmou que seria necessário verificar se o momento havia sido filmado.
“Tem que ver se a câmera flagrou”, disse.
Em resposta, Sol declarou que não haveria pontos cegos na casa.
