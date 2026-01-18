BBB 26: Jonas entrega colar do Anjo a Sarah e garante imunidade
Vitória na Prova do Anjo define proteção, castigo do Monstro e interfere na formação da semana
Jonas Sulzbach entregou o colar do Anjo a Sarah Andrade neste domingo (18) no BBB 26, garantindo imunidade à participante na formação do Paredão.
Com a decisão, Sarah não pode ser votada pelos demais brothers nesta semana.
A escolha ocorreu após Jonas vencer a primeira Prova do Anjo da edição, realizada no sábado (17).
A disputa foi dividida em etapas.
Na fase inicial, Jonas formou dupla com Sarah Andrade para cumprir uma dinâmica que envolveu leitura de códigos de barra e organização de chocolates.
