BBB 26: Jonas entrega colar do Anjo a Sarah e garante imunidade

Vitória na Prova do Anjo define proteção, castigo do Monstro e interfere na formação da semana

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Jonas Sulzbach entregou o colar do Anjo a Sarah Andrade neste domingo (18) no BBB 26, garantindo imunidade à participante na formação do Paredão.

Com a decisão, Sarah não pode ser votada pelos demais brothers nesta semana.

A escolha ocorreu após Jonas vencer a primeira Prova do Anjo da edição, realizada no sábado (17).

A disputa foi dividida em etapas.

Na fase inicial, Jonas formou dupla com Sarah Andrade para cumprir uma dinâmica que envolveu leitura de códigos de barra e organização de chocolates.

