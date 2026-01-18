BBB 26: Jordana acusa Pedro de tentar beijá-la à força e desabafa: “Estou nervosa”

Sister relata episódio ocorrido na despensa e recebe apoio de participantes

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Jordana acusa Pedro de tentar beijá-la à força e desabafa: “Estou nervosa”

Uma conversa entre participantes do BBB 26, na noite deste domingo (18), expôs um relato feito por Jordana sobre uma abordagem envolvendo Pedro.

A participante afirmou aos colegas que foi abordada pelo brother dentro da despensa e que ele teria tentado beijá-la sem consentimento, segurando-a pela nuca.

Após a acusação, Pedro desistiu do programa.

Leia também

Abalada, Jordana contou o episódio em diálogo com outros confinados.

“Estou nervosa, sem saber o que fazer”, afirmou.

Diante do relato, Breno questionou se a situação configurava assédio.

Maxiane perguntou se ela havia se sentido constrangida.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias