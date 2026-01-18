BBB 26: Jordana acusa Pedro de tentar beijá-la à força e desabafa: “Estou nervosa”
Sister relata episódio ocorrido na despensa e recebe apoio de participantes
Uma conversa entre participantes do BBB 26, na noite deste domingo (18), expôs um relato feito por Jordana sobre uma abordagem envolvendo Pedro.
A participante afirmou aos colegas que foi abordada pelo brother dentro da despensa e que ele teria tentado beijá-la sem consentimento, segurando-a pela nuca.
Após a acusação, Pedro desistiu do programa.
Abalada, Jordana contou o episódio em diálogo com outros confinados.
“Estou nervosa, sem saber o que fazer”, afirmou.
Diante do relato, Breno questionou se a situação configurava assédio.
Maxiane perguntou se ela havia se sentido constrangida.
