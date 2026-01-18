BBB 26: líder Alberto Cowboy indica Milena ao Paredão

Votação deste domingo (18) define primeiras posições da berlinda da semana

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

O líder Alberto Cowboy indicou Milena ao Paredão do BBB 26 na noite deste domingo (18).

A escolha ocorreu durante a formação da berlinda ao vivo e colocou a participante diretamente na disputa pela permanência no programa.

A indicação foi consequência da dinâmica definida após a vitória de Cowboy na Prova do Líder, realizada na última quinta-feira (15).

Na sexta (16), ele precisou selecionar cinco participantes para uma etapa prévia da formação do Paredão.

Foram escolhidos Milena, Breno, Paulo, Samira e Maxiane.

Entre os nomes indicados, Cowboy optou por Milena para ocupar a vaga direta na berlinda.

Leia mais o conteúdo completo aqui.