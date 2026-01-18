BBB 26: Paulo Augusto é o mais votado pela casa e vai à Prova Bate-Volta
Participante enfrenta dinâmica após votação, ao lado de Aline Campos e Ana Paula Renault
Paulo Augusto foi o participante mais votado pela casa na formação do Paredão do BBB 26 neste domingo (18).
Com isso, ele foi definido como um dos competidores da Prova Bate-Volta, ao lado de Aline Campos e Ana Paula Renault, que já haviam sido indicadas anteriormente pelo Big Fone.
A dinâmica da semana começou na quinta-feira, quando o Big Fone tocou e levou Aline e Ana Paula para a formação do Paredão.
As duas permaneceram na berlinda enquanto aguardavam a definição do terceiro nome que disputaria a Prova Bate-Volta.
