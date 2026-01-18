BBB 26: Pedro desiste após ser acusado de assédio

Jordana o acusou de tentar beijá-la a força e o brother resolveu sair do programa

Pedro deixou o BBB 26 neste domingo (18) após ser acusado de assédio sexual.

Jordana afirmou aos colegas que ele tentou beijá-la à força na despensa, o que levou à saída do brother do programa.

Ao longo da temporada, Pedro se tornou um dos participantes mais centrais da competição.

Inicialmente, protagonizou conflitos com Ana Paula Renault e, posteriormente, passou a se envolver em atritos com outros participantes da casa.

