BBB 26: Tadeu Schmidt se solidariza com Jordana após Pedro assediá-la

Apresentador conversou com a sister e informou que o ex-brother seria expulso do programa caso não saísse por vontade própria

O apresentador Tadeu Schmidt se manifestou ao vivo neste domingo (18) em solidariedade a Jordana, após a exibição de imagens envolvendo Pedro no BBB 26.

A fala ocorreu depois de o programa mostrar o momento em que o então participante tentou beijar a sister sem o consentimento dela.

Durante a edição, Jordana apareceu em conversa com outros participantes relatando o episódio.

A partir do relato, Pedro decidiu desistir da competição.

A produção exibiu, na sequência, a saída do participante e a repercussão do caso dentro da casa.

