Chaiany rebate provocação de Pedro no BBB 26 e o deixa sem reação; vídeo
Diálogo no quarto termina com saída do brother após estratégia de desentendimento
Uma conversa entre Chaiany e Pedro na noite deste domingo (18), no BBB 26, chamou a atenção dos participantes e do público após a sister adotar uma estratégia que deixou o brother sem reação.
A troca ocorreu em tom inicial de brincadeira, mas evoluiu para um impasse verbal que terminou com a saída de Pedro do quarto.
O diálogo começou quando a sister dirigiu-se a Pedro com uma provocação.
“Sabia que, dos loucos, você é o mais normal?”, disse ela.
A fala levou o brother a questionar o comentário.
“Você está falando de loucura?”, rebateu, buscando aprofundar a conversa.
Leia mais o conteúdo completo aqui.