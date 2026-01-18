Chaiany rebate provocação de Pedro no BBB 26 e o deixa sem reação; vídeo

Diálogo no quarto termina com saída do brother após estratégia de desentendimento

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Uma conversa entre Chaiany e Pedro na noite deste domingo (18), no BBB 26, chamou a atenção dos participantes e do público após a sister adotar uma estratégia que deixou o brother sem reação.

A troca ocorreu em tom inicial de brincadeira, mas evoluiu para um impasse verbal que terminou com a saída de Pedro do quarto.

O diálogo começou quando a sister dirigiu-se a Pedro com uma provocação.

“Sabia que, dos loucos, você é o mais normal?”, disse ela.

A fala levou o brother a questionar o comentário.

“Você está falando de loucura?”, rebateu, buscando aprofundar a conversa.

