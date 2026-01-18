Coração Acelerado: Eduarda é roubada, abandonada e despejada

Garçonete investiga o namorado e descobre que ele mentiu sobre a faculdade

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) flagra Tiago (nome do ator não divulgado) com uma mala, pergunta o que isso significa e o malandro diz ter conseguido uma entrevista de emprego em Anápolis.

Iludida, a garçonete deixa o namorado ver quando ela guarda o dinheiro de um cachê na gaveta.

Na manhã seguinte, a jovem descobre que o safado fugiu levando o valor do aluguel.

Horas antes, o encostado aparece falando doce com alguém ao telefone, comemorando o fato da pessoa ter conseguido um lugar para os dois morarem, em Goiânia.

