Coração Acelerado: João Raul e Agrado são agredidos por fãs após show

Reencontro musical termina em confusão e perseguição durante apresentação improvisada

A fuga apressada marca o desfecho de uma sequência envolvendo Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) em Coração Acelerado.

Após cantarem juntos em um bar e trocarem um beijo sob a chuva, os dois se veem obrigados a deixar o local pelos fundos, diante da reação de pessoas que interpretam o encontro como uma traição a Naiane (Isabelle Drummond).

A confusão ocorre depois de uma apresentação improvisada no bar Mequetrefe.

Antes disso, João Raul chega sozinho ao local, abalado por um encontro anterior com Agrado durante uma festa sertaneja.

