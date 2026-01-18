Digna de novela, 1ª semana do BBB 26 teve de galã doente a choro por chifre; confira o resumão

Reality show estreou na última segunda-feira (12)

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

No ar nas noites da Globo desde a última segunda-feira (12), o BBB 26 teve uma semana de estreia digna de novela das nove.

Só nos primeiros dias do reality show, os telespectadores acompanharam a saída dramática de Henri Castelli do confinamento, os surtos de Pedro ao contar para os colegas que traiu a esposa e um retorno triunfal de Alberto Cowboy, considerado o vilão da sétima temporada do programa.

Um dos nomes mais conhecidos do Camarote, Henri Castelli teve uma convulsão durante a primeira Prova do Líder da edição, que era de resistência.

O ator recebeu atendimento médico e voltou para a casa mais vigiada do Brasil, mas passou mal novamente e precisou encerrar sua participação na atração.

