Empresário explica por que Ana Paula Renault quis voltar ao BBB 26

Indicada por Aline Campos, jornalista de 44 anos aguarda prova Bate e Volta; equipe comenta estratégia de jogo e relações na casa

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Ana Paula Renault foi indicada ao primeiro paredão do BBB 26 num contragolpe de Aline Campos.

A jornalista, que participa de sua segunda edição do reality show após ter sido expulsa do BBB 16, aguarda a realização da prova Bate e Volta neste domingo para definir sua permanência na disputa.

No atual cenário do jogo, a participante tem registrado divergências com os competidores Pedro e Brigido, além de proximidade com Milena.

O empresário da jornalista, Sérgio Tristão, afirmou que o retorno ao programa foi uma escolha de coragem.

