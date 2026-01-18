Foragido do presídio de Anápolis morre após troca de tiros com a PM

Considerado um criminoso de alta periculosidade, ele tinha passagens por roubo majorado e homicídio simples.

Gabriella Pinheiro - 18 de janeiro de 2026

Imagem mostra fugitivo Alair Gonçalves Alquino. (Foto: Reprodução)

Foragido desde 29 de novembro de 2025, após escapar do presídio de Anápolis, no Jardim das Américas – 3ª Etapa, o detento Alair Gonçalves Alquino, de 33 anos, morreu durante um confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM), na tarde deste domingo (18). A ocorrência foi registrada na região da Fazenda Papudo, zona rural de Niquelândia, no Norte de Goiás.

Conforme apurado pelo Portal 6, as equipes policiais foram acionadas após denúncias de que um indivíduo estaria rondando propriedades rurais desde o dia anterior, aparentando estar em fuga e causando pânico entre moradores da região.

Na manhã deste domingo, novas informações indicaram que o suspeito estaria escondido em uma área de mata fechada.

Durante as diligências, os policiais realizaram um cerco na região e, em determinado momento, visualizaram o homem saindo da mata em direção a uma casa abandonada. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. O suspeito teria efetuado disparos contra os militares, que reagiram à agressão.

Após o confronto, o homem foi atingido. Os policiais prestaram socorro imediato e o conduziram ao hospital mais próximo. No entanto, após atendimento médico, foi constatado o óbito.

As armas envolvidas no confronto foram apreendidas e encaminhadas para perícia, assim como o local do crime.

Natural de Niquelândia, Alair era considerado um criminoso de alta periculosidade e possuía antecedentes por roubo majorado — crime pelo qual já havia sido condenado —, além de responder a processos por homicídio simples, desacato e desobediência.

Em tempo

A fuga do presídio envolveu sete detentos que dividiam a mesma cela. Segundo informações obtidas pelo Portal 6, eles serraram as grades durante a madrugada e conseguiram deixar a unidade.

Cinco dos fugitivos chegaram a ultrapassar o primeiro perímetro de segurança, mas foram localizados pouco depois, alvejados e recapturados nas imediações do presídio.

Um dos detentos foi encontrado morto sobre o telhado da unidade prisional. Outros dois conseguiram escapar e permaneceram foragidos: José Henrique Lima Morais e Alair Gonçalves Alquino.

Logo após a fuga, uma ligação ao 190 informou que dois homens, usando bermudas amarelas, teriam sido vistos descendo a Rua Ernesto Oliveira de Pina, no Parque Residencial das Flores.

De acordo com o denunciante, os suspeitos chegaram a pedir abrigo em uma residência, mas o pedido foi negado. Em seguida, eles seguiram em direção a uma área de mata da região.

As forças de segurança mantêm buscas intensificadas no entorno do presídio e em áreas de vegetação próximas. As circunstâncias da fuga e das mortes seguem sendo investigadas.

