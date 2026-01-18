Imagens mostram o exato momento em que homem é brutalmente agredido por motociclistas em Goiânia

Vítima teve fratura no nariz, além de outras lesões; dois suspeitos foram localizados

Gabriella Pinheiro - 18 de janeiro de 2026

Imagens mostram motociclistas agredindo homem, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento em uma agressão violenta ocorrida na madrugada de sexta-feira (17), no Setor Bueno, em Goiânia. O caso é investigado como lesão corporal dolosa, roubo com concurso de pessoas e injúria racial, no contexto de ofensas homofóbicas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava em um bar da região quando se envolveu em uma discussão com o companheiro. Após deixarem o local e se separarem, a vítima permaneceu sozinha em um estabelecimento próximo e, ao tentar solicitar um transporte por aplicativo, foi surpreendida por um motociclista, que desceu do veículo e a agrediu com um golpe de capacete na cabeça.

Assustada, a vítima tentou fugir pela Avenida T-2, momento em que passou a ser perseguida por três homens. Durante a perseguição, os suspeitos teriam proferido xingamentos de cunho homofóbico. Em determinado ponto da via, a vítima tropeçou e caiu, sendo então cercada pelos agressores, que passaram a desferir chutes, principalmente na região da costela e do abdômen.

Durante as agressões, um dos envolvidos roubou o telefone celular da vítima, que posteriormente apresentou sinal de rastreamento. Ainda conforme o relato, as ofensas continuaram enquanto a vítima era agredida.

Após o ataque, a vítima foi socorrida por um casal que passava de bicicleta, que acionou o Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde foi constatada fratura no nariz, além de outras lesões. O exame de corpo de delito foi realizado no Instituto Médico Legal (IML).

Com a ampla divulgação de imagens do crime, equipes da Força Tática do 6º Batalhão da PM iniciaram diligências, em conjunto com o serviço de inteligência, para identificar os autores. Câmeras de segurança de um condomínio próximo ao local ajudaram a identificar dois suspeitos, que usavam uniforme de um estabelecimento comercial da região.

Um dos envolvidos foi localizado nas proximidades do local do crime e admitiu participação na agressão, informando ainda a identidade dos outros suspeitos. As equipes se deslocaram até um estabelecimento comercial no Setor Marista, onde localizaram outro suspeito apontado como autor das agressões. Um terceiro envolvido ainda não foi localizado.

Os dois homens detidos foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes de Goiânia, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada. Eles permanecem à disposição da Justiça e não tiveram direito à fiança na esfera policial. O caso segue sob investigação.

