Milena chora após receber punição gravíssima e perder 500 estalecas no BBB

Companheiros de confinamento não sabiam se a consolavam ou riam da situação

Folhapress - 18 de janeiro de 2026

HAVOLENE VALINHOS – Na manhã deste domingo (18), Milena Moreira chorou após receber punição gravíssima e perder 500 estalecas por ter entrado no confessionário após o cronômetro ter zerado.

Enquanto chorava, lamentava com os brothers mais próximos que, além de perder as estalecas, já devia mais de 300.

Os companheiros de confinamento não sabiam se a consolavam ou riam da situação dizendo que eles também estavam devendo. Ana Paula Renault, uma de suas protetoras, brincou com a colega. “Vamos parar de dar show.”

Milena resolveu tirar satisfação com os brothers da casa sobre o tempo utilizado por eles no confessionário.

A animadora infantil afirma ter sido prejudicada, pois, apesar do tempo para o uso do Raio-X ter sido estendido em 20 minutos no total após a entrada dos quatro novos participantes, vindos do quarto branco, durante a madrugada, ela reclamou que ficou por último.

Primeiro, ela discute com os colegas na cozinha. “Eu não estou errada, por isso que eu não sou obrigada a ficar escutando.” Pedro diz que Milena “não está errada, você está adulterada. Tem jeito de falar. Você está falando da forma errada”.

Ana Paula Renault diz para Milena que ela “pode gritar o tanto que você quiser.” “É o que eu acho, posso estar errado”, responde Pedro.

Breno entra na conversa e afirma que Milena está certa em ficar chateada.

“Eu vou falar, eu demorei bastante hoje”, Pedro confessa. Milena afirma que o problema era dele, que deveria ter consciência com o próximo.

Milena ainda foi confrontar um número maior de colegas que estavam reunidos na parte externa da casa. “Viram que eu perdi 500 estalecas? Teve uma hora a mais hoje. Todo dia estava sobrando tempo. Teoricamente, deveria sobrar mais tempo. Por que não deu? Eu que fui prejudicada”, questionou.

Alberto Cowboy destacou que foram dados apenas 20 minutos a mais após a entrada dos novos participantes e não uma hora e que o erro não foi de ninguém específico, mas do coletivo.