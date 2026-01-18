Não foi só Pedro: relembre casos de assédio que terminaram em expulsão e polêmica no BBB

Do BBB 12 ao BBB 26, episódios levaram a expulsões, desistências e investigações

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

A desistência de Pedro do BBB 26, neste domingo (18), após relato de Jordana sobre uma tentativa de beijo sem consentimento, reacendeu a memória de outros episódios envolvendo acusações de assédio sexual ou importunação dentro do Big Brother Brasil.

Ao longo de mais de 26 edições do programa, situações semelhantes foram registradas, com diferentes desdobramentos dentro e fora da casa.

