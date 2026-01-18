Rodrigo Bocardi desabafa sobre demissão da Globo: "Era algo que eu não queria"

Ex-âncora do 'Bom Dia São Paulo' admite que não queria ter deixado a emissora após 25 anos e detalha novo projeto com exército de seguidores

O jornalista Rodrigo Bocardi voltou a abordar sua saída da Globo durante entrevista concedida ao apresentador Ronnie Von, no programa Companhia Certa, da RedeTV!, exibida neste sábado (17).

Na conversa, o ex-âncora do Bom Dia São Paulo comentou os bastidores do seu desligamento, ocorrido em janeiro de 2025, e afirmou que a interrupção do vínculo de 25 anos com a emissora não foi uma decisão sua.

Questionado por Ronnie Von sobre se a saída teria sido motivada por uma questão de custos da empresa (“business”), Bocardi evitou detalhes sobre a estratégia financeira da antiga casa, mas ressaltou seu descontentamento com o desfecho do contrato.

“Essa história eu já falei sobre isso, sobre minha saída, já declarei pra todo mundo que era algo que eu não queria, enfim.

Eu só tô olhando o que tem de bom aí pela frente”, declarou o profissional.

