Três Graças: Bagdá vira alvo de golpe após trocar o crime por amor e arte

Romance, arte urbana e descuido abrem caminho para disputa interna pelo comando

Na Telinha - 18 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, a tentativa de tomada do poder na Chacrinha nasce longe das armas e das ruas, dentro do próprio grupo que sustenta a liderança de Bagdá (Xamã).

Vandílson (Vinícius Teixeira) e Alemão (Lucas Righi) passam a discutir a substituição do chefe ao perceberem uma mudança progressiva em sua postura à frente do território.

O deslocamento de Bagdá do centro das decisões ocorre à medida que ele retoma práticas abandonadas antes de ingressar no crime.

Em cenas posteriores, o personagem é visto mexendo em pertences guardados e reencontrando latas de spray, sinalizando o retorno ao grafite, atividade que fazia parte de sua vida anterior.

Em reflexão pessoal, ele afirma para si mesmo que ainda há tempo para recuperar esse caminho.

