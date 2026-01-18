Três Graças: Ferette tem climax com mordomo gay; saiba quem
Vilão passa por cateterismo no hospital, desperta ao lado de Crô e dá piti
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre que Leonardo (Pedro Novaes) namora uma mulher trans e passa mal.
No hospital, o magnata faz um cateterismo, desperta ao lado de Crô (Marcelo Serrado) e diz estar tendo alucinação por causa dos remédios.
Criado também por Aguinaldo Silva, o mordomo gay de Fina Estampa (2011) ganhou popularidade na época com falas icônicas e comportamento debochado, principalmente em cenas de conotação sexual.
