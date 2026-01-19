"A Globo perdeu a moleza", crava Fernando Pelegio, ex-diretor do SBT

No NaTelinha Talk desta segunda-feira (19), Fernando Pelegio afirmou que a Globo “perdeu a moleza”.

O ex-diretor artístico do SBT refletiu sobre a concorrência que as emissoras de televisão estão enfrentando com as plataformas de streaming e os canais a cabo.

“A Globo sempre foi a mais profissional de todas as emissoras, sempre foi a que conseguiu mais resultados através do profissionalismo dela.

Ela perdeu a moleza, né?

A TV aberta tinha uma reserva de mercado, as empresas internacionais não poderiam vir a adquirir um canal aberto.

Mas não precisa mais, eles entraram de outra forma, através do streaming, através do cabo, eles começaram a entrar”, pontuou.

